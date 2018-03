Noemi al Terzo Tempo Peroni Village

ROMA, 16 MAR - Tocco femminile per il secondo appuntamento con il Terzo Tempo Peroni Village 2018, che chiude il SeiNazion di rugbyi. Domani sarà Noemi ad esibirsi nel dopo partita al Parco del Foro Italico di Roma, al termine di Italia-Scozia. L'appuntamento, ad ingresso libero, con "l'evento nell'evento" festeggerà i 10 anni di attività nell'atmosfera unica del Village con buona musica, cibo e birra di qualità. Birra Peroni e mytaxi permetteranno ai tifosi di godersi il Terzo Tempo Peroni Village e tornare a casa in tutta sicurezza. Per tutti gli spettatori sarà disponibile un codice promozionale che permetterà di ottenere uno sconto di 10 euro per tutte le corse pagate tramite l'App mytaxi.