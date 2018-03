Motonautica: a Monaco notte dei campioni

ROMA, 16 MAR - La notte di coppe e di campioni della Motonautica ritorna a Montecarlo. Per il nono anno consecutivo, i migliori piloti del mondo delle Formula 1 sull'acqua si ritroveranno al World Champions & Awards Giving Gala della UIM, che si terrà allo Sporting Monte-Carlo di Monaco domani sera. Organizzata dall'Unione internazionale della Motonautica, sarà l'occasione per festeggiare le imprese fatte e scoprire le giovani promesse. In totale saranno 62 i campioni del mondo che verranno incoronati a Monaco, in occasione dell'evento sponsorizzato da Bund Holding Group e H2O Racing, con UNICEF come sponsor istituzionale. Saranno presenti anche 400 ospiti provenienti dal mondo dello sport, dell'impresa e dei media. ''Quest'evento è indubbiamente il punto culminante dell'anno per il nostro sport, perché consente ai membri della famiglia della motonautica di riunirsi e celebrare i risultati di coloro che si sono distinti'' ha detto il presidente UIM, Raffaele Chiulli.