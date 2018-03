Invasero campo, Daspo a ultras Fortitudo

BOLOGNA, 16 MAR - Dodici tifosi della Fortitudo basket hanno ricevuto altrettanti 'Daspo', provvedimento che vieta di assistere alle manifestazioni sportiva, per l'invasione di campo del 26 novembre dopo la partita di A2 contro Ravenna, al PalaDozza di Bologna. La notizia, anticipata sulla pagina Facebook del gruppo ultras biancoblu 'Fossa dei Leoni', è confermata dalla Questura. A ricevere i 'Daspo', dai 2 a 5 anni, sono tifosi di età compresa fra i 25 e i 58 anni riconducibili al gruppo della 'Fossa', alcuni dei quali già con precedenti di polizia per reati di ordine pubblico. Secondo le indagini della Digos, il gruppo aveva invaso il campo di gioco e tentato di accedere al settore dei tifosi ospiti. Per evitare un possibile contatto erano dovute intervenire le forze dell'ordine. Nel post su Facebook, dal titolo 'La legge non è uguale per tutti', la 'Fossa' critica apertamente il provvedimento.