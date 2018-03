Coppa Davis, Italia-Francia a Genova

GENOVA, 16 MAR - La Coppa Davis tornerà in Liguria nove anni dopo la passerella di Roger Federer nella sfida Italia-Svizzera. Questa volta gli azzurri dal 6 all'8 aprile a Genova al circolo Valletta Cambiaso si troveranno di fronte la Francia. L'evento è stato presentato dal presidente della Liguria Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci, insieme con altri responsabili istituzionali del settore sportivo. Lo Stadio Beppe Croce sarà portato a una capienza di 4.500 posti grazie all'istallazione di tribune mobili su tre lati dell'impianto. In base al regolamento Itf le convocazioni delle due squadre saranno annunciate il 27 marzo, mentre il sorteggio degli incontri è fissato per il 5 aprile a Palazzo San Giorgio. In campo un ligure doc come Fabio Fognini, ma anche un ligure di adozione come Andreas Seppi, tesserato per il Tennis Club Santa Margherita Ligure. Il capoluogo ligure dal 21 al 22 aprile ospiterà anche il play off promozione al World Group della Fed Cup tra Italia e Belgio.