Butragueno,Juve? ha mentalità vincente

ROMA, 16 MAR - "La Juve è una rivale difficile, come sempre. Contro il Tottenham ha fatto due grandi partite: gli Spurs hanno giocato meglio, ma a passare è stata la Juventus, che ha una mentalità vincente come noi". Così il 'direttore delle relazioni istituzionali' del Real Madrid, Emilio Butragueno, commenta l'esito del sorteggio dei quarti di Champions, che ha messo di fronte le due finaliste della scorsa edizione. "Dovremo essere al nostro migliore livello - ha detto ancora 'el Buitre' -. Comunque li conosciamo, visto che mesi fa li abbiamo affrontati in finale. Noi, con tutto il rispetto per la Juve, abbiamo dimostrato contro il Psg di cosa siamo capaci. Ma i bianconeri sono sempre pericolosi e per eliminarli dovremo disputare due partite fantastiche: confido nella qualità dei nostri giocatori".