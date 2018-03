Sci: team event Aare, vittoria Svezia

AARE (SVEZIA), 16 MAR - La Svezia ha vinto il team event alle Finali di Cdm di Aare battendo per 3 a 1 la Francia. Terzo posto per la Germania che nella piccola ha battuto l'Austria. Subito fuori gli azzurri, battuti 4 a 0 dai tedeschi. L'Italia - in una gara di slalom parallelo a cui hanno partecipato solo otto nazionali e partita dunque gia' dai quarti di finale con tabellone tennistico - ha infatti schierato Marta Bassino, Irene Curtoni, Alex Vinatzer e Riccardo Tonetti. Ma la squadra azzurra e' stata eliminata gia' al primo turno dalla Germania per 4 a 0 confermando una tradizione negativa in questa disciplina. Domani ad Aare tocca al gigante uomini ed allo slalom speciale donne: sono le due discipline in cui durante la passata stagione l'Italia ha portato a casa meno risultati. L'austriaco Marcel Hirscher ha gia' vinto con largo anticipo al coppa di gigante ed altrettanto ha fatto la statunitense Mikaela Shiffrin per la coppa di speciale.