Sci nordico: Pellegrino 2/o a Falun

ROMA, 16 MAR - Sesto podio stagionale in Coppa del mondo, quinto individuale e terzo piazzamento d'onore: questi i numeri aggiornati di Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica libera di Falun conclusa alle spalle di Johannes Klaebo. L'azzurro aveva terminato le qualificazioni con il quarto tempo, salvo prendere sempre più il ritmo nei quarti e nella semifinale terminata con il ripescaggio. In finale invece, il gigante norvegese ha subito fatto capire di voler percorrere il tracciato in solitaria costringendo gli avversari ad alzare la velocità e crollare poi nel finale. Pellegrino ha fatto la sua gara superando la metà della pista in quarta posizione e recuperando due posizioni negli ultimi metri. Al traguardo il valdostano ha accusato solo 39 centesimi di ritardo da Klaebo.