Semplici, Spal domani vai sopra le righe

FERRARA, 16 MAR - "Ho chiesto di provare a fare la gara. Dobbiamo giocare 95 minuti a tutta se vogliamo fare risultato, serve una prestazione sopra le righe per fare punti. Sappiamo la forza della Juventus, ma conosciamo anche le qualità dei nostri giocatori e si parte pur sempre dallo zero a zero". Leonardo Semplici, allenatore della Spal, non nasconde certo le difficoltà della sfida di domani sera contro la Juventus, ma sa anche che, se si vuole salvare, la sua squadra deve cercare punti in ognuna delle partite che mancando di qui alla fine del campionato. Sarà una Spal che ricalcherà la formazione vista sei giorni fa contro il Sassuolo: "I ragazzi - ha detto Semplici - si sono ben comportati e quindi direi che daremo continuità a quell'assetto. Confermiamo le due punte in avanti, non faremo come in passato con Kurtic trequartista. La nostra identità è a due punte e proseguiremo in quella direzione". Oltre al solito Borriello, non ci sarà nemmeno Mattiello che non ha recuperato da una distorsione alla caviglia.