Rugby:6 Nazioni U.20,Italia-Scozia 45-31

BARI, 16 MAR - Convincente successo dell'Italia di rugby nella gara del Sei Nazioni Under 20 disputata oggi a Bari nello stadio Della Vittoria: gli azzurri hanno superato la Scozia per 45-31, chiudendo così l'ultima giornata del torneo. Capitan Lamaro e compagni avevano chiuso anche il primo tempo in vantaggio 24-14. La gara si è disputata davanti a oltre cinquemila spettatori, che poi hanno festeggiato a lungo il successo degli azzurri, alla loro seconda vittoria consecutiva dopo il 7-18 della settimana scorsa in Galles.