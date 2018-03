MotoGp: l'Aprilia parte bene in Qatar

ROMA, 16 MAR - Finalmente si sono accesi i motori per la attesissima stagione MotoGP 2018. E tra i tanti motivi di interesse del nuovo mondiale c'è anche Aprilia, chiamata a confermare la crescita continua messa in evidenza nel finale della scorsa stagione. Aleix Espargaró e Scott Redding hanno portato all'esordio in prove ufficiale la neonata RS-GP 2018. I riscontri sono stati nettamente positivi. Entrambi i piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini si sono nettamente migliorati tra il primo e il secondo turno del venerdì. "Sono molto contento di questa giornata, dopo un inverno di alti e bassi le prime risposte qui in Qatar sono state buone - ha detto Espargarò - L'evoluzione del motore, che non è rivoluzionato, ha dimostrato di funzionare bene sotto tutti gli aspetti''. Per l'altro pilota Aprilia Redding "anche le sessioni di oggi hanno confermato quanto siano vicini i tempi quest'anno, basta veramente poco per fare una grande differenza. Sono soddisfatto nella nostra prima giornata''.