Paralimpiadi, Pancalli 'tante emozioni'

ROMA, 17 MAR - Saliscendi di emozioni e tanto orgoglio per gli azzurri oggi alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Così Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, commenta gli ultimi risultati degli atleti italiani impegnati in Corea. "Oggi è stata una giornata di grandi emozioni. Siamo passati dalle lacrime per il mancato podio degli azzurri del Para Ice Hockey, che comunque si confermano tra i primi al mondo, all'ennesima grande gioia di Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal. Questi ragazzi, oggi, hanno scritto un'altra grande pagina di sport. Ma ciò che ci ha più emozionato è vedere gareggiare tutti con il cuore, la tenacia, la voglia di far bene. Siamo orgogliosi di tutti loro".