Spalletti sprona Inter, si può fare più

MILANO, 17 MAR - "Noi cerchiamo soluzioni, cerchiamo di metterci qualcosa in più, di buttarci più caratteristiche per far sì che il totale faccia una squadra fortissima, come abbiamo bisogno di essere. Magari non mi riesce di farmi capire ma, nella nostra qualità ci sono dentro dentro il carattere, la personalità, il passo, il modo di interpretare le partite. A volte non ce la mettiamo tutta. Dico alcune cose per far sì che, con il dialogo, ci sia una presa di coscienza e una volonta' di fare di più". Con queste parole il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti torna - alla vigilia della sfida contro la Sampdoria a Genova - sulle sue affermazioni a caldo dopo il pareggio casalingo contro il Napoli. Il discorso finisce su Ivan Perisic che sembra attraversare una fase di flessione. "Uno come Perisic - sottolinea il tecnico nerazzurro - lo vorrei sempre allenare. Ci sono dei periodi in cui non va come vorremmo ma bisogna solo sopportare. Ho fiducia in lui. E' un bravo ragazzo e una grande persona".