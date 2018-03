Ciclismo: Green fondo Bettini da record

ROMA, 17 MAR - Si avvicina l'appuntamento con la Green fondo Paolo Bettini-La Geotermia, in programma domenica 8 aprile a Pomarance (Pisa). Dopo l'edizione del ventennale anche per quest'anno si annuncia un gran numero di adesioni. Fino a questo momento i numeri danno ragione alle scelte fatte dal Club velo Etruria Pomarance e al grande lavoro che tutto il team porta avanti. "L'edizione 2018 per noi rappresenta un po' una sfida con la gara che fa il proprio esordio nel circuito Coppa Toscana on the road, come quarta prova del calendario, e che fa parte del circuito nazionale Inbici top challenge. Ad oggi abbiamo già il 50 per cento in più di iscritti rispetto allo stesso periodo 2017, con appassionati non solo toscani, ma provenienti un po' da tutta la Penisola e anche dall'estero con iscritti da Gran Bretagna, Svizzera e Canada. Questo ci trasmette morale ed entusiasmo per fare del nostro meglio affinchè l'8 aprile tutti possano vivere una bellissima giornata di festa tra bicicletta.