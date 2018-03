Sci: a Hirscher il gigante di Aare

AARE (SVEZIA) 17 MAR - L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto anche l'ultimo slalom gigante, alle finali di Aare. A 29 anni è la sua vittoria numero 58 in carriera e la 13/a stagionale. Al secondo posto il norvegese Henrik Kristoffersen, al terzo il francese Victor Muffat-Jeandet. Per l'Italia il migliore - 33 anni e ultima sua gara prima del ritiro dopo una lunga carriera che lo ha visto salire sul podio con un terzo posto nella passata stagione in Alta Badia - è stato l'altoatesino Florian Eisath 10/o. Lo segue Manfred Moelgg 13/o, in 2'16"14. Più indietro Luca De Aliprandini, 16/o; Riccardo Tonetti, 19/o; Roberto Nani, 20/o. Domani si chiude la stagione con lo slalom speciale.