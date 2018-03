Moto: 3/e libere Qatar, Dovizioso avanti

ROMA, 17 MAR - Caldo protagonista a Losail nella terza sessione dei prove libere del gran premio del Qatar. Fino a circa quindici minuti dalla fine non accade praticamente nulla e la classifica combinata resta quella della FP2 a causa dell'asfalto rovente. I passaggi in Q2 e Q1 ricalcano la combinata del venerdì con al comando Andrea Dovizioso (Ducati Team) seguito da Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) e Alex Rins (Team Suzuki Ecstar). Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) è protagonista di una caduta ad inizio sessione. Nulla di grave per lui che scivola alla curva 5. Poi, a fine prove è costretto a tornare ai box per lo staccarsi della carena inferiore. Non i miglior inizio per Valentino nella giornata di qualifiche. Passerà alla Q2 grazie al nono tempo di ieri. Resta fuori dalla lotta per la pole Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), undicesimo a 0,8s dalla vetta. L'unico big fuori dalla Q2. Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) dovrà giocarsi la casella di partenza in Q1.