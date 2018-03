Giampaolo, con Inter serve grande gara

GENOVA, 17 MAR - "Mi aspetto una risposta di carattere e una prestazione maiuscola". Marco Giampaolo alla vigilia della gara con l'Inter è perentorio. La sconfitta di Crotone fa ancora male "ma le critiche ce le siamo meritate soprattutto per come abbiamo perso". Domani però arriva al Ferraris "una squadra forte, allenata da un tecnico che stimo e che reputo tra i migliori d'Europa - ha spiegato. Temo l'Inter ma avranno una partita difficile anche loro, perché per la corsa Champions non la possono perdere e noi non possiamo perderla". Due gli assenti tra i blucerchiati: lo squalificato Linetty e l'infortunato Sala. Recuperati Viviano e Bereszynski, in avanti Zapata verso una maglia da titolare mentre Ramirez partirà alle spalle delle due punte.