Rugby: 6 Nazioni, Italia-Scozia 27-29

ROMA, 17 MAR - L'Italia è stata sconfitta 29-27 (17/12) dalla Scozia allo Stadio Olimpico nella quinta e ultima partita del 6 Nazioni 2018 di rugby. E' 17/a sconfitta consecutiva degli azzurri nel torneo, che li condanna anche in questa edizione al cucchiaio di legno. In vantaggio per quasi tutto l'incontro, la squadra di O'Shea non è riuscita a contenere la rimonta della Scozia, concretizzatasi con un piazzato di Laidlaw all'ultimo minuto.