Snowboard: Moioli vince a Veysonnaz

ROMA, 17 MAR - Continua la stagione da sogno di Michela Moioli. La ventitrenne campionessa olimpica di PyeongChang, dopo aver conquistato lo scorso weekend la Coppa del mondo di snowboardcross, ha festeggiato la sfera di cristallo imponendosi anche nella tappa conclusiva di Veysonnaz. Si tratta del suo decimo successo in carriera nella massima rassegna e del nono podio stagionale in dieci gare. Nella gara odierna, la bergamasca di Alzano ha vinto la big final dopo una partenza non perfetta, ma già al secondo intertempo era alla guida del gruppo, per poi tagliare il traguardo davanti a tre francesi.