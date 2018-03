Rugby: O'Shea, fiducioso per il futuro

ROMA, 17 MAR - "Oggi abbiamo avuto l'opportunità di cambiare gli equilibri in partita. Il pallino è sempre stato nelle nostre mani, si è vista la qualità dei giovani. Dobbiamo costruire per il futuro, abbiamo giocato contro una buona squadra, che ha battuto Francia e Inghilterra e stava per vincere anche con la Nuova Zelanda. Oggi sono distrutto per i tifosi e per i ragazzi, ma sono sicuro per il nostro futuro". Così il ct dell'Italrugby, Conor O'Shea, dopo la sconfitta in extremis con la Scozia nell'ultimo turno del 6 Nazioni. Deluso anche capitan Segio Parisse che lamenta anche errori nelle scelte dell'arbitro: "Mi spiace per non essere riusciti a vincere, perché lo meritavamo. Mi chiedo solo con tutte le telecamere che ci sono, come ha fatto l'arbitro a non vedere nel finale il tocco di mano del numero dieci Abbiamo dominato, abbiamo sofferto solo nei drive e non siamo stati bravi a chiudere bene l'ultimo passaggio. Ma ancora non capisco come abbiamo fatto a perdere. Da questa sconfitta però possiamo ripartire".