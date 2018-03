Non solo sport,Motonautica oltre confini

MONTECARLO, 17 MAR - Oltrepassare ogni tipo di muro e unire nonostante le diversità di genere, cultura e abilità. In occasione della sua ormai consueta serata di Gala a Montecarlo per premiare i campioni dell'ultima stagione, il mondo della Motonautica riafferma i valori più elevati legati allo sport, messi in pratica nelle Olimpiadi invernali con tutti i segnali di distensione tra le due Coree. ''La Motonautica - spiega il presidente dell'Uim Raffaele Chiulli - non è solo sport ma è anche cultura del rispetto dell'ambiente, delle regole, degli avversari, ma sopratutto in un mondo sempre più globale punta ad aggregare dove la politica non riesce come successo alle Olimpiadi con le Coree. Ora ad esempio - aggiunge il n.1 dell'Unione internazionale della Motonautica - andremo in Libano e il primo ministro libanese con cui ho parlato vede lo sport e anche la Motonautica come un vettore di aggregazione dei diversi gruppi etnici e politici in questo paese. Solo con lo sport si può ridurre il rischio di tensioni sociali''.