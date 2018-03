Aprilia in 5/a fila con Aleix Espargarò

ROMA, 17 MAR - Aleix Espargaró ha lottato fino all'ultima curva del circuito di Losail per entrare in Q2, ma si è fermato ad un passo dal risultato e, col terzo tempo nel primo turno, ha guadagnato la quinta fila in griglia. "Con il nuovo motore la mia Aprilia ha fatto un passo in avanti rispetto ai test precampionato, anche in termini di velocità di punta - ha commentato lo spagnolo - La moto che sto guidando in questo weekend è nettamente migliorata rispetto all'inverno. Ora dobbiamo migliorare con la gomma nuova, per riuscire a togliere quei tre o quattro decimi che, nel giro secco, ci separano dai migliori. Ma per la gara sono sicuro che ci saremo anche noi, abbiamo un buon passo e penso che potrò lottare per la top-10 anche se là davanti sono tutti davvero molto veloci". All'esordio in qualifica sulla Aprilia RS-GP, Scott Redding ha chiuso il suo giro migliore in 1'55"380, ovvero 17/o in griglia, in sesta fila.