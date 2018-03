Dovizioso:nel traffico addio giro veloce

ROMA, 17 MAR - "In qualifica, quando ho montato la seconda gomma, mi sono trovato in mezzo al traffico, ho rallentato e non sono riuscito a preparare bene il mio giro veloce. La quinta posizione comunque non è male e credo che siamo pronti per la gara perché abbiamo un ottimo passo". Andrea Dovizioso resta fiducioso per la gara in Qatar, nonostante le prestazioni durante le libere facessero sperare in una posizione di partenza più favorevole. "Oggi abbiamo tanto vento e molta polvere in pista, e quindi non era una situazione ottimale come quella dei test e di ieri. Dato comunque che possiamo trovare queste condizioni anche domani in gara, abbiamo lavorato in quest'ottica" ha aggiunto il pilota del Ducati Team. "Non è stato un giorno molto positivo per me e per essere competitivi in gara, dovremo migliorare molto - il commento di Lorge Lorenzo, compagno di scuderia, nono in griglia - Le ho provate tutte e credo di aver ottenuto anche un buon tempo, però abbiamo avuto qualche inconveniente tecnico di troppo".