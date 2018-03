Rossi, se le gomme reggono 22 giri...

ROMA, 17 MAR - Il dilemma della Yamaha ufficiale resta la resa degli pneumatici, come nel 2017. "Il tempo sul giro non era male ed ho anche un buon passo - le parole di Valentino Rossi, dopo l'ottavo posto nelle qualifiche del gp del Qatar - ma è molto difficile capire cosa succederà domani. Tutto dipenderà dalla seconda parte della gara. Se le gomme reggeranno potrò tenere il mio passo per 22 giri". La posizione in griglia "non è fantastica - ammette - Speravo che un 1'54.3 fosse sufficiente per partire dalla seconda fila, ma sfortunatamente non è stato così. Partire dalla terza è più complicato, ma è anche vero che 10 o 12 piloti hanno un buon ritmo. Quest'anno c'è parecchia gente che va forte". "Durante le qualifiche non ho avuto un gran feeling, soprattutto con il posteriore, c'era troppo spin - conclude Rossi - Per domani mi preoccupa di più l'anteriore, perché con il miglior pneumatico siamo molto stretti negli ultimi giri. Ma oggi è sabato, domani sarà domenica. Forse cambieremo qualcosa".