Tennis: Indian Wells,Del Potro in finale

ROMA, 17 MAR - E' Juan Martin Del Potro l'avversario di Roger Federer nella finale del torneo di Indian Wells. Il tennista argentino, numero 8 Atp, si è imposto facilmente su Milos Raonic, ex numero 3 del mondo ma sceso al 38esimo posto del ranking: 6-2 6-3 il punteggio in appena un'ora e 5 minuti di gioco. Per Del Potro è la seconda finale sui campi californiani dopo quella persa nel 2013 contro Nadal.