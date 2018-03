Malagò:A Idroscalo vorrei parco olimpico

MILANO, 19 MAR - Il Coni vorrebbe fare dell'Idroscalo di Milano un grande parco olimpico dedicato agli sport acquatici, ma non solo. "Il mondo del Coni è molto interessato a tutto il tema dell'Idroscalo - ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per parlare anche di questo argomento -. L'idroscalo è un asset importantissimo e sapete che ci sono problemi gestionali, il famoso tema delle alghe, ma è l'unico impianto in Italia che ha certi requisiti e noi vogliamo valorizzarlo il più possibile. Quello che possiamo fare per dare una mano lo faremo, molto volentieri coinvolgendo non solo canottaggio e canoa ma tutta una serie di federazioni che fanno attività nell'acqua, ma non solo. Penso al triathlon, alla vela, allo sci nautico, surf, nuoto, attività di atletica". "Il mio sogno sarebbe farne un parco olimpico e con il sindaco abbiamo parlato molto di questo e del centro sportivo Saini - ha concluso -, un impianto di gran lunga importante per Milano".