Ciclismo: Nibali, la 'Liegi' nel mirino

ROMA, 19 MAR - "La Liegi-Bastogne-Liegi è una corsa che ho avuto sempre l'ambizione di portare a casa: il miglior risultato che ho ottenuto è il secondo, perché sono stato ripreso all'ultimo chilometro e quella è stata una delle sconfitte più beffarde, che mi è rimasta un po' sullo stomaco". Così Vincenzo Nibali a Tutti convocati, in onda su Radio 24. "Ci proveremo a vincerla, anche se non è facile. In una classica come la Sanremo ti giochi tutto in pochi frangenti, quindi vediamo... Ci proverò, ci ho provato davvero tante volte, però è difficile. Quest'anno siamo partiti abbastanza bene con questa super-perla della vittoria nella 'Sanremo'. L'obiettivo è di cercare di tenere la condizione, arrivare bene alle classiche". "Ci sarà un passaggio al Fiandre nel giorno di Pasqua, vediamo che approccio avrò in una gara che corro per la prima volta - conclude - non so nemmeno io a cosa vado incontro. Cercherò di trarre un vantaggio per il futuro. Gli obiettivi per quest'anno sono davvero tanti, a iniziare dal Tour de France".