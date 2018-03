Premio Marincovich, la consegna a Roma

ROMA, 19 MAR - La 9/a edizione del premio giornalistico-letterario Carlo Marincovich, indetto dal Comitato d'onore, dalla Lega navale italiana e dalla Lega italiana vela, è giunta alla fase conclusiva, con la premiazione dei partecipanti, il 12 aprile nel Circolo ufficiali della marina militare, a Roma. Il premio, lanciato nell'aprile 2009 per ricordare la passione e la competenza con cui per quasi 50 anni Carlo Marincovich (scomparso nel 2008) ha scritto di mare, regate e motori, è suddiviso in due sezioni giornalistiche: cultura del mare e navigazione; in tre sezioni dedicate ai libri, sempre sulla cultura del mare (saggi, narrativa e junior). La giuria del premio è presieduta da Patrizia Melani Marincovich. Nell'incontro del 12 aprile saranno premiati 2 articoli e 7 libri (tre nella sezione saggi, tre nella sezione narrativa ed uno nella sezione Junior), verranno inoltre assegnati 2 premi speciali: il primo a Franco Borgogno per 'Il mare di plastica', il secondo a 'Relitti', di Stefano Benozzo (edizioni Skirà).