Uefa indaga su Lione,rischio 1 anno stop

NYON (SVIZZERA), 19 MAR - L'Uefa ha aperto un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del Lione dopo gli incidenti fra tifosi della squadra francese e polizia che hanno preceduto l'incontro di ritorno degli ottavi di Europa League fra lo stesso Lione e il Cska Mosca. In questi scontri sono rimasti feriti alcuni agenti, ricoverati in ospedale. Tutto ciò dopo che il Lione era già tenuto sotto osservazione e con pena 'sub judice' da parte della confederazione europea a causa di analoghi scontri che avevano preceduto la partita dell'aprile scorso fra i pluricampioni di Francia e il Besiktas. Nel caso di oggi, sul quale una decisione verrà annunciata il prossimo 31 maggio, si procede anche per comportamenti razzisti della tifoseria lionese. Fonti dell'Uefa hanno fatto sapere che c'è il rischio concreto che la squadra francese venga esclusa per un anno dalle competizione europee.