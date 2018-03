Nba, volano i Cavs con 40 punti James

ROMA, 20 MAR - Un Lebron James in grande spolvero guida alla vittoria i Cleveland Cavaliers contro i Milwaukee Bucks nella più spettacolare fra le 8 partite del turno di questa notte in Nba. Gara suggellata da una tripla doppia di James che ha messo a segno ben 40 punti (insieme con 12 rimbalzi e 10 assist) nel 124-115 con cui i suoi hanno portato a casa il risultato. Sul fronte opposto ha tenuto testa il gigante greco Gianni Antetokounmp, con 37 punti e 11 rimbalzi. I Bucks sono ora ottavi nella classifica a est e si fa difficile la corsa ai playoff. Bene anche i Philadelphia di Marco Belinelli, che battono gli Hornets per 108-94, con il campione azzurro autore di 21 punti, e soprattutto si collocano in zona sicurezza in chiave playoff. Da segnalare il successo di San Antonio per 89-75 sui campioni in carica di Golden State. Partita senza fine invece tra Heat e Nuggets, conclusa dopo due supplementari sul punteggio di 149-141 che spinge Denver sempre più lontano dalla zona playoff, mentre fa un bel passo avanti Miami.