Torna la F1, domenica gp d'Australia

ROMA, 20 MAR - Torna la F1 domenica. Il primo via alla nuova stagione iridata verrà dato sul circuito semicittadino di Melbourne in Australia, alle 7 ora italiana. Venti i piloti in gara, due per ogni scuderia. Torna la sfida tra Ferrari e Mercedes, in tutto 21 gran premi, l'ultimo a Abu Dhabi il 25 novembre, mentre il 2 settembre i bolidi saranno a Monza. La rossa di Maranello schiera ancora in pista la coppia di piloti della passata stagione, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Anche la Mercedes manda in gara la stessa coppia di piloti del 2017, cioè Lewis Hamilton campione del mondo in carica e Valtteri Bottas. Attesa per l'esordio della Sauber Alfa Romeo, affidata a Marcus Ericsson e Charles Leclerc. Fernando Alonso sarà ancora alla guida di una McLaren, con il compagno Stoffel Vandoorne. La RedBull si affida a Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Non ci saranno piloti italiani.