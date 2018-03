In Texas sfida tra fenomeni

ROMA, 20 MAR - Tornano a sfidarsi in Texas i migliori giocatori al mondo. C'è infatti praticamente tutta l'élite mondiale della disciplina nel WGC Dell Technologies Match Play (21-25 marzo), secondo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships, il mini circuito mondiale. Dal campione in carica Johnson (numero uno al mondo) a Thomas (n.2). Passando per Rahm, Spieth, Matsuyama, McIlroy, Garcia, Day, Fleetwood e Mickelson. Senza dimenticare l'azzurro Francesco Molinari. Sono 64 i concorrenti pronti a darsi battaglia sul green dell'Austin CC. All'appello, tra i big, mancano soltanto l'olimpionico Justin Rose (n.5 mondiale) e gli americani Rickie Fowler e Brooks Koepka. Oltre naturalmente a Tiger Woods, leggenda del golf che grazie ai prestigiosi risultati ottenuti in queste settimane s'è portato al 105/o posto della classifica mondiale. Per il resto ci sono davvero tutti. In un torneo, quello americano, che fa da prologo all'evento tra gli eventi: il Masters di Augusta (5-8 aprile in Georgia, Stati Uniti).