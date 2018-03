Verstappen pensa mondiale,se avrò auto..

ROMA, 20 MAR - "Io penso sempre che se avrò la vettura più veloce diventerò campione del mondo. Ma finora non ho ancora avuto il pacchetto migliore". In vista del primo Gran Premio della stagione di Formula 1 in Australia, Max Verstappen, scalda i motori non nascondendo tutta la sua voglia di vincere il suo primo titolo. ''La gente mi chiede spesso cosa serva mentalmente per avere successo in Formula 1 - aggiunge in una intervista al Guardian il pilota olandese - Semplicemente mi diverto e vado più forte che posso. La gente pensa che la psicologia sia un fattore determinante. Non per me".