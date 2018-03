A Verona mondiali giovanili scherma

ROMA, 21 MAR - Saranno complessivamente 1360 gli atleti under 17 e under 20 in rappresentanza di 112 paesi ai prossimi Campionati del Mondo cadetti e giovani 2018, l'evento internazionale più importante della scherma giovanile, in programma a Verona dal 1 al 9 aprile. Sulle pedane del Cattolica Center di scena infatti va il futuro della scherma internazionale. L'evento è stato presentato oggi al Salone d'onore del Coni, alla presenza del capo dello sport italiano Malagò, del presidente della Federscherma Scarso, e del numero uno del Chievo Campedelli, grande appassionato di scherma e che ha avuto un ruolo di primo piano nel recupero della location veronese. Nove giorni di gara, 44 pedane allestite in 25mila metri quadrati per 12 ore al giorno di intense emozioni agonistiche, in palio 18 titoli mondiali e, complessivamente, 66 medaglie tra oro, argento e bronzo. Mascotte della competizione sono Romeo e Giulietta, che saranno impersonati dal vivo dai campioni Valerio Aspromonte e Rossella Fiamingo.