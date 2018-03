Al via semifinali Rally Italia Talent

ROMA, 21 MAR - L'Aci Rally Italia Talent corre nella terra del Palio per le semifinali dell'edizione 2018. Dopo 9 Selezioni regionali si disputerà in questo fine settimana sul Circuito di Siena il penultimo atto della 5/a edizione del Grande Fratello dei motori che vedrà impegnati 140 piloti e 70 navigatori che si giocheranno l'accesso alla finale in programma all'Autodromo Internazionale d'Abruzzo di Ortona dal 13 al 15 aprile. Quinta edizione con numeri da record: 7.338 iscritti con oltre 20.000 prove disputate e 100.000 km percorsi nelle 9 Selezioni regionali che hanno messo sotto pressione le Abarth 124 Spider e Abarth 595 Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo presidente Angelo Sticchi Damiani, mentre l'edizione 2018 si è arricchita della partnership con l'emittente RDS 100% GRANDI SUCCESSI, che ha seguito tutte le selezioni e seguirà la semifinale, la Finale e le gare premio, a promozione della guida sicura.