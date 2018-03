Cetilar Villorba Corse svela il suo 2018

ROMA, 21 MAR -Cetilar Villorba Corse svela la stagione 2018 e la Dallara per Le Mans. Nella serata di mercoledì il team tutto italiano presenta nello scenario di "Ruote da Sogno" a Reggio Emilia i programmi sportivi 2018, che dopo l'exploit dello scorso anno culminano nella seconda partecipazione consecutiva alla 24 Ore di Le Mans. Durante l'evento di Reggio Emilia, denominato per l'occasione "47 da sogno" e con inizio alle 19.30, la scuderia veneta diretta da Raimondo Amadio svelerà la Dallara P217 in rinnovata livrea Cetilar e la squadra che affronterà la leggendaria corsa di durata francese il 16-17 giugno e l'intero campionato European Le Mans Series 2018. All'unveiling del prototipo di classe LMP2 saranno presenti i piloti titolari che partecipano al progetto tutto tricolore denominato "Italian Spirit of Le Mans": l'emiliano Andrea Belicchi, il trevigiano Giorgio Sernagiotto e il pisano Roberto Lacorte, nelle vesti anche di primo promotore di questa avventura.