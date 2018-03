Viviani vince 3 Giorni La Panne

ROMA, 21 MAR - Sesto successo stagionale, e primo in Europa, per l'olimpionico di Rio 2016 Elia Viviani. Il veronese della Quick Step ha infatti vinto la Tre Giorni di La Panne battendo allo sprint il tedesco Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) e il belga Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon). La Tre Giorni di La Panne, pur avendo conservato il nome storico, quest'anno si è svolta in una sola giornata, con percorso da Bruges a La Panne.