Giro Catalogna: De Gendt leader

ROMA, 21 MAR - Il belga Thomas De Gendt è in testa alla classifica generale del Giro di Catalogna, dopo aver vinto in fuga solitaria la terza tappa, 153,2 chilometri da San Cougat a Camprodon. Secondo è giunto Simon Yates, terzo Thibaut Pinot. La quarta frazione prevede un arrivo in salita a La Molina, mentre la quinta tappa attraversa le alte montagne per finire in discesa.