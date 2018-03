Miami, eliminata Giorgi

ROMA, 22 MAR - Ieri la Vinci, oggi la Giorgi. E' cominciato e subito è finito il 'Miami Open' per le tenniste azzurre, entrambe eliminate al primo turno al torneo americano. Nella notte italiana, sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida, infatti anche la 26enne marchigiana Camila Giorgi è stata eliminata, per mano della croata Donna Vekic, per 6-0 7-5. Ieri era stata eliminata Roberta Vinci. Fuori a sorpresa anche Serena Williams, sconfitta per 6-3 6-2 dalla giapponese Naomi Osaka, fresca vincitrice a Indian Wells Oggi al torneo di Miami scendono in campo altri pezzi da novanta del tennis femminile, a cominciare dalla numero uno del mondo, la romena Simona Halep che affronterà la francese Oceane Dodin, numero 98 del ranking. Mentre la ceca Karolina Pliskova, numero 6 del mondo, se la vedrà con la russa Ekaterina Makarova (36), che l'ha sempre bautta in due set nelle tre sfide precedenti. Infine la tedesca Angelique Kerber (10) sarà opposta alla svedese Johanna Larsson (76).