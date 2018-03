Golf, in Texas male i big, bene Molinari

ROMA, 22 MAR - Partenza in salita per molti big nel WGC Dell Technologies Match Play di golf, secondo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships, il mini circuito mondiale. Inizio super, invece, per Francesco Molinari. In Texas mercoledì nero per Dustin Johnson, Rory McIlroy, Phil Mickelson e Tommy Fleetwood. Il primo, campione uscente e leader mondiale, ha perso a sorpresa il primo match contro l'austriaco Bernd Wiesberger (n.56 al mondo). Mentre il nordirlandese, fresco vincitore dell'Arnold Palmer, è stato battuto dal rookie del PGA Tour Peter Uihlein. Stesso risultato per Mickelson (che recentemente s'è imposto nell'ultimo WGC in Messico), piegato dal connazionale Charles Howell III. Cade anche Fleetwood: il vincitore della Race to Dubai 2017 ha avuto la peggio nello scontro tutto britannico con Ian Poulter. Grande vittoria per Molinari. Unico azzurro in gara, il torinese ha sconfitto l'americano Patton Kizzire, attualmente al 2/o posto della FedEx Cup.