Mima il taglio del kebab a un avversario: squalificato

Mima il taglio del kebab ad un avversario, dal nome arabo, ma italianissimo di nazionalità, e il giudice sportivo lo ha squalificato per “comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati che si ispirino all’odio razziale”. Lui è Nicolò Mazzoleni, il giocatore del Cus Catania, che disputa il campionato di serie C silver.

La vicenda risale al match giocato alcuni giorni fa Cus Catania e il Basket School Messina, tra le cui fila gioca l’agrigentino Haitem Jabeur Fathallah. E infatti Fathallah ha protestato con veemenza togliendosi la maglia e lasciando il campo. Haitem Fathallah, è playmaker un agrigentino che da due anni gioca con il Basket School Messina e che nel 2009 è stato campione d’Italia Under 21 con il Porto Empedocle nel 2009.

"Il trash talking – ha detto Fathallah parlando con il sito agrigentonotizie.it - durante una partita ci sta e infatti c’è stato, ma quando l’insulto diventa personalizzato con chiaro riferimento al mio nome e alle mie origini le cose cambiano e non è più accettabile. Bisogna capire che le parole hanno un peso. Detto questo l’episodio per me si è chiarito nel momento in cui il ragazzo mi ha chiesto scusa, sono sicuro che le sue parole sono state dette con leggerezza in un momento di foga agonistica e non con cattiveria. Mi auguro quindi che la questione si concluda qui senza inutili processi mediatici. Anzi, lo invito ufficialmente ad andare a mangiare il kebab insieme, offro io".