Sci: a Schnarf titolo tricolore discesa

SANTA CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 22 MAR - Primo titolo italiano della carriera in discesa per Johanna Schnarf. La 34enne finanziera di Valdaora si è imposta sulla pista 'Deborah Compagnoni' di Santa Caterina Valfurva sconfiggendo per 32 centesimi la campionessa olimpica della specialità Sofia Goggia e per 58 centesimi Nicol Delago anche loro delle Fiamme Gialle. Stesso podio anche nella combinata completata con una manche di slalom che ha visto Schnarf mantenere il primo posto grazie al miglior tempo parziale, seguita di 93 centesimi da Goggia e di 1"95 da Delago, mentre Anna Hofer è finita quarta e Sofia Pizzato quinta. Il programma dei campionati italiani prevede domani il supergigante e sabato il gigante.