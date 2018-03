Sci: Innerhofer tricolore di discesa

SANTA CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 22 MAR - Secondo titolo tricolore della carriera in discesa per Christof Innerhofer nella gara disputata sulla pista 'Deborah Compagnoni' di Santa Caterina Valfurva. Il finanziere, campione italiano anche 2016, si è ripetuto concludendo al secondo posto la gara vinta dallo svizzero Ralph Weber in 1'21"85, con un ritardo di 23 centesimi. Terzo al traguardo, ma secondo nella graduatoria nazionale Matteo Marsaglia del Centro Sportivo Esercito (al quarto podio in questa disciplina), staccato di 43 centesimi, mentre Davide Cazzaniga (Centro Sportivo Esercito) è giunto quarto in classifica, ma sull'ultimo gradino del podio tricolore a 73 centesimi. Innerhofer si è poi confermato nella manche di slalom valevole per la combinata, dove ha mantenuto il primo posto davanti a Pietro Canzio delle Fiamme Oro (risalito dalla tredicesima posizione) e Matteo De Vettori delle Fiamme Gialle (in recupero di due posizioni).