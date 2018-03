Basket: Eurolega, Milano-Valencia 89-93

MILANO, 22 MAR - La migliore prestazione in carriera di Vladimir Micov (27 punti, 7/9 da tre e 34 di valutazione) in Eurolega e le tre orgogliose triple nel finale di Jerrells (17) non bastano alla AX Milano per completare la rimonta dal -11 su Valencia (85-74 a 4' dalla fine), corsara nel PalaBancoDesio per 89-93. Non riesce così l'aggancio al dodicesimo posto per la squadra di Pianigiani, tradita dagli episodi nell'ultimo minuto di gioco: sul possesso del possibile sorpasso (89-90) Jerrells si palleggia sul piede e perde palla, sull'azione successiva Doonerkamp strappa a Micov il rimbalzo e permette a Abalde di chiudere il match con un 2/2 dalla lunetta. La cooperativa dei punti di Valencia (11 vanno a canestro, quattro giocatori in doppia cifra) è un vero rompicapo per la soffice difesa di Milano, ultima per punti subiti a partita (2265 in 28 partite).