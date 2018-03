Miami, eliminato Fabbiano

ROMA, 23 MAR - Esordio negativo per Thomas Fabbiano al torneo di Miami. Il 28enne tennista pugliese è stato infatti battuto e eliminato dal georgiano Nikoloz Basilashvili che ha prevalso con il punteggio di 1-6 6-2 7-5. Per il 26enne di Tbilisi, numero 89 del mondo, si è trattato del terzo successo in quattro sfide con l'italiano numero 86 del ranking (che si è aggiudicato solo il primo confronto). Domani scenderà in campo Fabio Fognini. Il 30enne di Arma di Taggia, numero 18 del ranking mondiale e 15esima testa di serie, entra in gara direttamente al secondo turno affrontando il 18enne spagnolo Nicola Kuhn, numero 211 Atp, in tabellone grazie ad una wild card: tra i due non ci sono precedenti. Il ligure punta a confermare lo splendido torneo dello scorso anno quando si arrese solo in semifinale a Rafa Nadal.