Golf, Molinari show in Texas, ko Johnson

ROMA, 23 MAR - Francesco Molinari cala la doppietta e Dustin Johnson, leader mondiale e campione uscente, viene eliminato. Fatale, per l'americano, la sconfitta (la seconda consecutiva) rimediata con il canadese Adam Hadwin. Colpi di scena a non finire nel WGC Dell Technologies Match Play di golf. Dove "Chicco" Molinari, dopo il successo nel primo round contro Patton Kizzire (n.2 della FedEx Cup), ha battuto anche Luke List. E adesso il torinese dovrà vedersela con Justin Thomas. In palio la leadership del gruppo 2 del torneo e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale (nella stessa giornata si disputeranno anche i quarti di finale). Un'altra grande prova per il golfista piemontese, che contro il n.2 mondiale sogna il tris.