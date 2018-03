Bolt "divertente, ora so cosa imparare"

ROMA, 23 MAR - "Mi sono molto divertito e ringrazio pubblicamente tutti i giocatori del Borussia Dortmund: sono stato accolto benissimo in questa squadra. Al momento non sono al top della condizione, la tenuta sarebbe stato il problema più grande per me, visto che non potevo fare certi movimenti in modo veloce, com'è mia abitudine. Ma è stata una grande esperienza, ho imparato cose nuove e adesso so cosa fare per migliorarmi". Così, parlando a Kicker, Usain Bolt ha commentato l'esperienza con il Borussia Dortmund, che lo invitato per una sessione completa d'allenamento. Il pluriolimpionico è rimasto sul campo per un paio d'ora con i gialloneri, davanti a 1.500 spettatori.