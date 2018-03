Catalogna: vince Pantano,Valverde leader

ROMA, 23 MAR - Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) ha vinto la 5/a tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, da Llívia a Vielha Val d'Aran, lunga 212 chilometri. Il colombiano ha avuto la meglio sul norvegese Vegard Stake Laengen (Uae Emirates). I due erano entrati in una fuga di 12 corridori e si sono avvantaggiati quando mancavano poco più di 20 chilometri al traguardo. Al terzo posto si è piazzato, con un distacco di 10", lo sloveno Matej Mohoric, che ha esultato sul traguardo, pensando di essere il primo a tagliarlo. In classifica generale comanda sempre lo spagnolo Alejandro Valverde, che ha 16" di vantaggio su Egan Bernal. Domani è in programma la 6/a frazione, da Vielha Val d'Aran a Torrefarrera, lunga 194 chilometri, con le maggiori difficoltà concentrate nei primi metri, mentre la seconda parte del percorso appare facile.