Cavendish rinuncia a Giochi Commonwealth

ROMA, 23 MAR - Dopo la terribile caduta alla Milano-Sanremo di sabato, che aveva fatto temere il peggio, una buona notizia per Mark Cavendish. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto hanno escluso lesioni importanti, ma solo un paio di costole rotte. Il velocista inglese, protagonista di un inizio di stagione davvero sfortunato (è finito a terra nell'Abu Dhai tour, alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-Sanremo), sta già lavorando per tornare alle corse. Il programma stagionale di 'Cav' ha subito variazioni e il corridore della Dimensione data sarà obbligato a rinunciare alla partecipazione ai Giochi del Commonwealth, dove avrebbe rappresentato l'Isola di Man. Non mesi di stop, per lui, ma settimane. "Sebbene la notizia che non ho rimediato fratture gravi mi consola - le parole di Cavendish - sono molto deluso per la rinuncia ai Giochi del Commonwealth. Ero fiero di rappresentare l'Isola di Man e non vedevo l'ora di puntare al successo. Adesso lavorerò per il mio recupero e collaborerò con il team".