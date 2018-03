Scarpe running usate per sogni Kenya

ROMA, 23 MAR - Donare le proprie scarpe da running usate per regalare il sogno di vincere le Olimpiadi a chi deve fare, invece, i conti con la realtà di un paese povero e sottosviluppato. E' l'obiettivo della Running Crew romana Eternal Eagles che, in collaborazione con la Rec.Films, partiranno il 9 aprile alla volta del Kenya per consegnare delle scarpe da running e altro materiale agli studenti della St.Patrick High School di Iten famosa per essere il centro di addestramento ad alta quota del mezzofondo e del fondo keniota. L'iniziativa sta diventando virale e runners da tutto il mondo stanno inviando le loro scarpe a Roma per permettere a questi giovani atleti di credere nel loro sogno sportivo. Altre città come Glasgow, Istanbul, Beirut hanno aderito a questa iniziativa e spedito le scarpe raccolte e la lista è destinata ad allungarsi. Asbel Kiprop, campionessa olimpica sui 1500m e Matthew Birir medaglia d'oro olimpica 3000 siepi sono solo alcuni dei più famosi atleti che si sono allenati a Iten.