Ciclismo: Cassani,Mondiali per scalatori

ROMA, 23 MAR - "Vincenzo ha detto che, a memoria, non ricorda un percorso così impegnativo. Le mie impressioni, dopo averlo visionato in macchina lo scorso hanno, si sono dimostrate vere. E' un percorso durissimo, per scalatori puri. La salita da ripetere sette volte, il muro sul finale, il chilometraggio e il dislivello totale di 5 mila metri, la dicono lunga sul tipo di percorso e di gara: a esaurimento". Così Davide Cassani, dopo avere guidato il sopralluogo dei corridori azzurri sul tracciato che quest'anno ospiterà i Mondiali di ciclismo su strada. "Sarà anche necessario calibrare bene i rapporti", conclude il commissario tecnico della Nazionale.